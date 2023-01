Schwabmünchen

Neues Pfarrhaus: Noch liegt Schnee im Wohnzimmer des Stadtpfarrers

Plus Wir waren mit Stadtpfarrer Christoph Leutgäb auf der Baustelle unterwegs. Er erläutert die Hintergründe zum Pfarrhaus-Abriss und gibt Einblicke in den Neubau.

Von Uwe Bolten

Kalt ist es im neuen Wohnzimmer von Stadtpfarrer Christoph Leutgäb. Dort, wo mal ein Teppich liegen wird, bedecken Eis und Schnee den Boden im zweiten Geschoss des neuen Pfarrhauses an der Ferdinand-Wagner-Straße. Durch die noch nicht vorhandene Dachgaube erstreckt sich der Blick über den Pfarrgarten bis hin zum Jugendzentrum. Aus dem zukünftigen Schlafzimmer endet der Blick nach 30 Metern unmittelbar an der Hauptwirkungsstätte des Stadtpfarrers: der Kirche St. Michael. "Ende Januar soll der Dachstuhl kommen, die Dachpfannen liegen auf dem Gelände zum Eindecken bereit", erklärt Leutgäb bei einer Führung durch den Rohbau die weiteren Bautätigkeiten am neuen Pfarrhaus der katholischen Pfarreiengemeinschaft Schwabmünchen.

