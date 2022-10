Schwabmünchen

17:30 Uhr

Neues Probenzentrum in Schwabmünchen ist ein Leuchtturm für die Musik

Plus Das Lech-Wertach-Probenzentrum in Schwabmünchen ist nun offiziell eröffnet. Die Stadtmusikkapelle feierte zudem ein rundes Jubiläum.

Von Christian Kruppe Artikel anhören Shape

Ein paar Kleinigkeiten sind noch zu tun, das stört aber nicht. Schon seit einigen Wochen schallen die Klänge vieler Musiker aus dem neuen Probenzentrum in Schwabmünchen. Am Wochenende wurde deswegen gleich doppelt gefeiert. Zum einen die offizielle Eröffnung des "Lech-Wertach-Probenzentrums", zum anderen der 50. Geburtstag der der Stadtmusikkapelle Schwabmünchen. Es sollte ein opulentes Fest werden, denn es gab nicht nur viele Musiker, die ihr Können unter Beweis stellen wollten. Durch die breit gestreute Beteiligung an der Entstehung des Projekts gab es eine ebenso große Zahl an Festrednern. Dabei ist es den Organisatoren gelungen, beides unter einem Hut zu bringen und trotz der Länge des offiziellen Teils den Abend rund und angenehm zu gestalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen