Neues Programm: Die Zeiten für die Kultur waren schon einmal einfacher

Konzerte, Lesungen, Kabarett: Das Herbstprogramm der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen ist da. Wie der Veranstalter wieder mehr Publikum anlocken will.

Harte Zeiten machen Kulturschaffenden seit Ausbruch der Corona-Pandemie durch. Sie bleiben auch Hans Grünthaler von der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen nicht erspart. Doch irgendwie unbeeindruckt stellte er wieder ein riesiges abwechslungsreiches Herbst-Programm zusammen. Was ihn dazu bewegt, wie er die Situation einschätzt und mehr, erklärte er jetzt.

Etwa 20 Prozent weniger Zulauf als vor der Corona-Pandemie

Konzerte, Lesungen, Kabarett, das ist das, was Hans Grünthaler neben seinem Job in der Buchhandlung viel Spaß macht. Doch die Zeiten für ihn waren schon einfacher. In seinem Geschäft in der Fuggerstraße kann er keine Veranstaltungen mehr abhalten, muss sich andere Austragungsorte suchen, die er gefunden hat. Trotzdem. Der Zulauf an Publikum, früher kannte er nur ausverkaufte Abende, ist lange nicht mehr so wie vor der Pandemie: "Eigentlich rechne ich inzwischen immer mit mindestens 20 Prozent weniger Zulauf."

Warum das so ist, kann sich Grünthaler nur teilweise erklären: "Die Leute haben Angst vor Ansteckung, räumlicher Enge, haben sich an das Daheimbleiben gewöhnt, sind schwierig aus dem Haus zu locken und Kleinkunst entwöhnt. Außerdem ist das Angebot derzeit riesig und die steigenden Energiekosten bereiten den Bürgern ebenso Sorge wie die Krisenherde in der Welt. Da sitzt das Geld nicht mehr ganz so locker."

Viel denkt er darüber nach, wie er die Menschen wieder für Kleinkunst begeistern könnte: "Ich bemühe mich, möglichst viel Abwechslung ins Programm zu bringen, jüngere Künstler zu engagieren, um auch jüngeres Publikum zu interessieren. Denn gerade das ist nicht leicht zu bekommen." Ihm ist aufgefallen, dass der frühere Schwabmünchner Kundenstamm nicht mehr so groß ist und die Fans verstärkt aus dem weiteren Umland, zum Beispiel bis vom Ammersee, kommen." Er glaubt, dass es noch ein weiter Weg sein wird, bis die Begeisterung früherer Jahre wieder zurückkehrt.

Trotzdem will er sein riesiges Programm mit ein oder zwei Veranstaltungen pro Woche durchziehen. Warum er so viel macht? "Ich kann einfach nicht nein sagen." Denn er hat mehr Anfragen als er Veranstaltungen durchziehen kann. Und da stehen ja außerdem immer noch einige Nachholveranstaltungen aus Corona-Hochzeiten auf dem Programm. Außerdem möchte er eigene Ideen verwirklichen, wie eine Premiere in der Christuskirche in Schwabmünchen.

Worauf er sich im Herbst besonders freut? "Ich begeistere mich für alle Richtungen von Musik, Büchern und Kabarett, ob für die Bayern-2-Kultfigur Achim Bogdahn, Romy Hausmann. Ainslie, Hutton &Butterworth, Michaela May, Marcia Bittencourt oder Patricia Prawit, die Marlene Dietrich wieder aufleben lässt. Es ist viel Neues dabei, viele unterschiedliche Ensembles, viel Überraschendes."

Gewinnspiel: Wir verlosen fünf Mal zwei Freikarten

Karten für alle Veranstaltungen gibt es ab sofort in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen und in deren Ticketshop. Zudem verlosen wir fünf mal zwei Karten für eine Veranstaltung nach freier Wahl aus dem Herbstprogramm. Wer gewinnen will, schickt bis Mittwoch, 10. August, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Stichwort "Kulturherbstprogramm" an redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de oder eine Postkarte an Schwabmünchner Allgemeine, Bahnhofstraße 17 in 86830 Schwabmünchen. Bitte Name, Wohnort und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden in der Zeitung veröffentlicht.

Das Programm der Buchhandlung Schmid Schwabmünchen

Wenn nicht anders beschrieben, beginnen alle Veranstaltungen um 20 Uhr.

Sonntag, 11. September: Bartolomey Bittmann, progressiv strings (Christuskirche Schwabmünchen , Beginn 19.30 Uhr)

Samstag, 17. September: Marcia Bittencourt, Samba und mehr (Bürgerhaus Graben)

Donnerstag, 22. September: Katharina Lukas, Lesung (Kunstverein Schwabmünchen)

Dienstag, 27. September: Ruth Maria Rossel, Cello (Kunstverein Schwabmünchen)

Samstag, 1. Oktober: Patricia Prawit zu Marlene Dietrich (Kunstverein Schwabmünchen)

Donnerstag, 6. Oktober: Maxi Pongratz, Kabarett und Musik (Kunstverein Schwabmünchen)

Dienstag, 11. Oktober: Mario Giordano, Lesung (Bürgerhaus Graben)

Dienstag, 18. Oktober: Shane Hennessy, Gitarre (Bürgerhaus Graben)

Samstag, 22. Oktober: Michaela May, Lesung (Gemeindezentrum Langerringen)

Donnerstag, 27. Oktober: Lisa Canny, Folk, Soul und mehr Gemeindezentrum Langerringen

Donnerstag, 10. November: Ramon Bessel, Vokalpianist (Kunstverein Schwabmünchen)

Dienstag, 15. November: Achim Bogdahn, Lesung (Bürgerhaus Graben)

Donnerstag, 24. November: Romy Hausmann, Lesung (Bürgerhaus Graben)

Donnerstag, 1. Dezember: Sönke Meinen, Folk, Jazz und mehr (Bürgerhaus Graben)

Mittwoch, 7. Dezember: Aimslie, Hutton &Butterworth, Scottish Folk (Bürgerhaus Graben)

Freitag, 9. Dezember: Constanze Lindner, Altinger, Liegl, Komödienspektakel (Stadthalle Schwabmünchen)

Donnerstag, 15. Dezember: Sabine Sünwoldt & Markus Friesenegger (Kunstverein Schwabmünchen)