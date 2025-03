Neustart für die Junge Union in Schwabmünchen

Rund 91.000 Mitglieder hat die Junge Union bundesweit. Nun kommen ein paar neue hinzu. In Schwabmünchen hat sich die Nachwuchsorganisation der CSU nach einigen Jahren Pause wieder neu aufgestellt. Rund zehn junge Schwabmünchner wollen sich politisch engagieren, Teil der Gesellschaft werden und weitere Interessierte für sich gewinnen. Bei den Wahlen zeigte sich Schwabmünchens Bürgermeister Lorenz Müller erfreut über das Engagement der jungen Bürgerinnen und Bürger. „Es wäre auch toll, wenn ihr euer Engagement auch in den Jugendbeirat weiter tragt“, hofft er. Bei der Wahl waren auch die Stadträte Helmuth Kugelmann, Christoph Lehle und Stephan Dölle anwesend, die dem Nachwuchs ihre volle Unterstützung zusagten. Dölle hatte vor allem auch die Hoffnung, „bald nicht mehr das jüngste Mitglied der CSU-Fraktion im Stadtrat zu sein.“ Auch Lisas Wolf, die Kreisvorsitzende der Jungen Union freute sich über die „Neuauflage“ in Schwabmünchen und sicherte dem jungen Team ebenfalls ihre Unterstützung zu und ermunterte die Mitglieder, bei der anstehenden Kreisversammlung dabei zu sein und sich dort auch einzubringen.

Das ist das neue Vorstandsteam der Jungen Union

Bei den Wahlen wurde Lukas Gabriel zum Vorsitzenden sowie Johanna Lehle und Leon Gehrlinger zu seinen Stellvertretern gewählt. Schatzmeisterin ist Johanna Rinderle, Katharina Rinderle ist Schriftführerin. Lars Kraus komplettiert als Beisitzer das Führungsteam. Bei dem Kassenprüfern bekommen die politischen Nachwuchskräfte Verstärkung aus dem Ortsverband, diesen Posten übernehmen Christof Lehle und Christian Kruppe.

Schon nach der Wahl machten sich die neue Führung daran, Pläne für das anstehende Jahr zu schmieden. Noch am selben Abend wurde eine Konto bei Instagram eingerichtet. „Wir wollen uns schnell in der Öffentlichkeit präsentieren und auch weitere Mitglieder gewinnen“, so der Vorsitzende Lukas Gabriel.