Neuwahlen bei den Freien Wählern: Bewährtes Team bleibt im Amt

Auf der Jahreshauptversammlung der Freien Wählervereinigung Schwabmünchen in Zullis Kneipe standen Neuwahlen an.

Dabei wurde das bewährte Vorstandsteam im Amt bestätigt: Eva Hirsch (Zweite von rechts) als Vorsitzende, Betty Schönmetz (links) als Stellvertreterin und Andreas Fritsch (rechts) als Schriftführer. Neu hinzugewählt wurde Enzo Hirsch (Zweiter von links) als Kassenführer.

Die Wahl des neuen Vorstands erfolgte einstimmig. Enzo Hirsch ist bereits aus seiner aktiven Zeit im Jugendbeirat und als neuer Projektkoordinator des Singoldsand Festivals bekannt. Im Jahr 2020 stand er ebenfalls auf der Kandidatenliste und verpasste knapp einen Einzug in den Stadtrat.

Auch die Freien Wähler spüren den Rückgang ihrer Mitgliederzahlen

Neben den Neuwahlen wurden auch die aktuellen Themen des Stadtrates vom Zweiten Bürgermeister Alletsee vorgetragen und in der Versammlung konstruktiv diskutiert. Die Freien Wähler Schwabmünchen spüren den demografischen Wandel und den Rückgang ihrer Mitgliederzahlen.

Doch sie sind sich den Herausforderungen bewusst und wollen diese entschlossen angehen. Das neue Vorstandsteam will mit Veranstaltungen und einer Vereinsklausur die Marschrichtung definieren. Man gehe von großen Veränderungen in den kommenden Kommunalwahlen 2026 aus und sieht diese als perfekten Zeitpunkt, um in Schwabmünchens Politik nachhaltig gestalten zu können. (AZ)