Nosferatu-Spinne: Ein großer achtbeiniger Gast erschreckt eine Familie

Ein beschaulicher Adventssonntag sorgt bei Familie Eckel in Schwabmünchen für Aufregung. Der Schreck um die Nosferatu-Spinne war deutlich größer als die Gefahr.

Eigentlich wollte Thomas Eckel nur die Terrasse an seiner Wohnung in der Singoldstraße nahe der Geyerburg winterfest machen. Ein paar Sonnenschirme standen noch an der Ecke, etwa drei Handbreit neben der Eingangstür zum Wohnzimmer. "Dort ist es nicht ungewöhnlich, dass in diesem geschützten Areal Spinnen leben. Häufig finden wir dort Winkelspinnen. Mich stört es nicht, meine Frau ist da etwas anders", sagt der 33-jährige Berufskraftfahrer. Als Tierfreund habe er sogar mal daran gedacht, dort einen Überwinterungsplatz für Spinnen einzurichten. Dieser Plan fiel jedoch dem Hausfrieden zum Opfer. "Die Umsiedlung der Spinnen von der Terrasse in die Natur findet mithilfe eines Trinkbechers statt. Meine Frau Sandra ist beim Einfangen immer innen hinter der Terrassentür zu finden", erinnert sich Eckel.

Familie entdeckt Nosferatu-Spinne in Schwabmünchen

Zuerst fand der Schwabmünchner eine Winkelspinne, die schnell flüchtete. Als er den Sonnenschirm komplett zur Seite gestellt hatte, sah er den Körper einer großen Spinne. Eckel: "Das Hinterteil hatte eine Größe vom Endglied meines Daumens, von den Beinen war erst nicht zusehen. Sie hatte einen grauen Schimmer und unternahm im Gegensatz zu heimischen Spinnen keine Fluchtversuche."

Mit seinem fragenden Blick konnte Ehefrau Sandra erst einmal nichts anfangen. "Ich wusste nicht genau, was er wollte, aber instinktiv schloss ich die Tür und beobachtete die Szene aus dem gekippten Fenster weiter weg vom Fundort. Zuerst habe ich das Tier nicht gesehen", sagte Sandra Eckel. Ihr Mann verfrachtete die Spinne vorsichtig in den Plastikbecher, oben mit Papier abgedeckt und mit einer Gartenschere beschwert "Das ging recht einfach, da sie nicht flüchtete. Um sie herum befand sich so etwas wie ein dünner Kokon."

Was die Experten der Tierklinik Gessertshausen wissen

Das Ehepaar erkundigte sich in der Tierklinik in Gessertshausen. Der diensthabende Arzt bestätigte den anfänglichen Verdacht der Finder anhand von übermittelten Fotos: Bei der Spinne handelte es sich um eine Zoropsis spinimana, besser bekannt unter dem Namen Nosferatu-Spinne. Sie kann allgemein bis zu sieben Zentimeter messen. Sie springt ihre Beute an und wird immer häufiger in Deutschland gesichtet. Bis vor 20 Jahren lebte die Nosferatu-Spinne nur im Mittelmeerraum. Das Gift von Zoropsis spinimana ist für Menschen laut Bund Naturschutz nicht gefährlich. Ihr Biss wird als ungefähr so schmerzhaft wie ein leichter Wespenstich beschrieben. Aber immerhin: Sie kann durch die menschliche Haut beißen.

Die Nosferatuspinne 1 / 2 Zurück Vorwärts Die Nosferatuspinne (Zoropsis spinimana) gehört zur Familie der Kräuseljagdspinnen. Ihre Heimat ist die westliche Mittelmeerregion. Ihre Körperlänge beträgt um die zwei Zentimeter. Seit 2005 wurde sie auch in Deutschland beobachtet, in Bayern erstmals 2015. Mittlerweile wird ihr Vorkommen als mäßig häufig bezeichnet.

Sie zählt zwar zu den Giftspinnen, aber ihr Biss ist für den Menschen in der Regel ungefährlich. Der Schmerz wird mit einem leichten Wespenstich verglichen. Deshalb sollte man sie nicht mit der Hand berühren.

"Der Tierarzt meinte, dass es keinen Grund gebe, das Tier zu töten. Wenn möglich sollte ich die Spinne in entsprechender Entfernung in der Natur aussetzen, da sie nicht gefährlich sei", erinnerte sich Eckel. So brachte der Tierretter die Spinne anschließend in den Park der Geyerburg. "An einer Stelle, die trocken war und Schutz bot, ließ ich sie dann frei." Die Spinne verkroch sich zügig unter einer Holzbohle, die Aufregung im Hause Eckel hielt hingegen noch einige Stunden an. Die Wohnung und die Hauswände wurden noch genauestens untersucht, weitere Mitbewohner wurden nicht mehr gefunden.

