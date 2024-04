Ohne Versicherungsschutz auf Elektro-Roller unterwegs

Polizei kontrolliert in Schwabmünchen 18-Jährigen, der jetzt mit einer Anzeige rechnen muss.

Eine Polizeistreife bemerkte am Mittwochabend einen 18-jährigen Mann, der in der Bahnhofstraße Schwabmünchen mit einem Elektro-Roller unterwegs war. Das Problem: An dem "Elektrokleinstfahrzeug" war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Also hielten die Beamten den Mann zu einer Kontrolle an. Dabei stellte sich heraus, dass für den Roller tatsächlich kein Versicherungsschutz besteht. Gegen den Mann wird nun wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. (AZ)