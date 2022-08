Oldtimer brennt aus - 25.000 Euro Schaden

In Schwabmünchen ist ein Oldtimer komplett ausgebrannt. Der Schaden liegt bei 25.000 Euro. Auch in Langenneufnach brannte ein Auto.

Wie die Polizei mitteilt war der Besitzer eines 41 Jahre alten Jeep Renegade am Freitagabend mit seinem Auto unterwegs, als er im Inneren Brandgeruch wahrnahm. Der 54 Jahre alte Mann stoppte sein Auto noch auf der Straße und sah, dass der Vergaser in Brand geraten war und bereits offene Flammen aus dem Motorraum schlugen. Der Brand griff nach Angaben der Polizei in wenigen Augenblicken auf den Fahrgastraum über und der Pkw brannte komplett aus.

Die Feuerwehr Schwabmünchen konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen auf nebenstehende Bäume verhindern. Menschen wurden nicht verletzt, der Sachschaden beträgt etwa 25.000 Euro.

Langenneufnach: Mann versucht, brennendes Auto der Nachbarin zu löschen

Auch in Langenneufnach ist ein Auto in Brand geraten. In der Nacht zu Samstag bemerkte laut Polizeibericht gegen 3.45 Uhr ein 53-Jähriger im Weideweg das Feuer. Beim Versuch den Wagen seiner 65-jährigen Nachbarin zu löschen, verletzte sich der 53-Jährige leicht, weil er die Rauchgase einatmete. Die Freiwillige Feuerwehr Langenneufnach konnte den Brand, der sich im Motorraum des Wagens entwickelt hatte, löschen. Als Brandursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt im Motorraum. An dem Wagen entstand ein Schaden von rund 8000 Euro. Der 53-Jährige wurde vor Ort in einem Rettungswagen untersucht und konnte wieder nach Hause. (AZ)