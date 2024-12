Ortsverband der Jungen Union soll reaktiviert werden

Die Jugendorganisation Junge Union traf sich zu ihrer traditionellen Weihnachtssitzung in der Schreinerei Lehle in Schwabmünchen. Als Ehrengäste folgten auch der Bundestagskandidat für den neuen Wahlkreis für Schwabmünchen, Dr. Florian Dorn, sowie Kreisrat Stephan Dölle und Dr. Ludwig Lenzgeiger der Einladung des Kreisverbands. Gekommen waren auch zahlreiche Mitglieder der CSU Schwabmünchen, darunter der Vorsitzende Helmut Kugelmann, welche den Jungpolitikern ihre Unterstützung aussprachen. Mit auf der Tagesordnung stand auch die Thematik „JU Schwabmünchen“. Der Ortsverband soll in naher Zukunft durch Neuwahlen reaktiviert werden. Hierauf verständigten sich die engagierten Neumitglieder in Schwabmünchen, der Landwirt Lukas Gabriel, der Schülersprecher des Gymnasiums Schwabmünchen und Bezirksschülersprecher Leon Gehrlinger, die Schülerin Johanna Lehle, Johanna und Sabrina Rinderle sowie Lars Kraus. Die Kreisvorsitzende Dr. Lisa Wolf berichtete über die Arbeit der Jungen Union im vergangenen Halbjahr.