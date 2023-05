Ottokar Blecher aus Schwabmünchen ist ein Glückspilz

Mit der Rente kam das Glück: Ein 89-jähriger Schwabmünchner war schon mehrmals bei Gewinnspielen erfolgreich.

"Pflück' das Glück" heißt das aktuelle Frühjahrsrätsel unserer Zeitung, bei dem Leserinnen und Leser jeden Tag 1000 Euro gewinnen können. Ottokar Blecher aus Schwabmünchen hat am Wochenende das Glück gepflückt und die abgebildete Pflanze richtig erkannt: Es handelte sich um das Fleißige Lieschen. Der 89-Jährige setzt damit eine fast unglaubliche Glückssträhne fort.

Als er früher noch jeden Tag zur Arbeit nach Augsburg fuhr, nutzte er die Zeit während der Zugfahrt für sämtliche Rätsel in Zeitungen. Er löste sie und nahm daran teil. Doch gewonnen hatte er nie. Erst als der Bauleiter mit 63 Jahren in Rente ging, häuften sich die Gewinne. Der letzte ist gerade einmal eine Woche her: 75 Euro bei der Aktion Mensch. Auch mit der Heimatzeitung hatte er schon einmal Erfolg.

Als die Nachricht per Telefon kam

Ottokar Blecher kann sich noch gut erinnern. Er war gerade im Baumarkt in Schwabmünchen einkaufen, als ihn der Anruf mit der Nachricht am Handy erreichte. Eine Stunde später wurde der Gewinn zu Hause überreicht und er ließ sich mit seinem Enkel auf der Terrasse fotografieren. Damals hatte er ein Worträtsel richtig gelöst und am Gewinnspiel teilgenommen.

Jetzt darf er sich wieder freuen. Denn die 1000 Euro, das ihm das Fleißige Lieschen beim Frühjahrsrätsel gebracht hat, kann er gut brauchen. Er muss Ventile an der Heizung erneuern lassen. Ein entsprechendes Angebot der Heizungsbauer liegt schon vor. "Das hilft schon gewaltig", sagt Blecher. Auch in den Garten musste er jüngst investieren. Gärtner entfernten unter anderem Moos im Rasen. Die Arbeit im Grünen fällt ihm mittlerweile schwer. Als seine Frau Hermine noch lebte, kümmerten sie sich gemeinsam um das Grün rund ums Haus. Vor sieben Jahren starb sie nach einer schweren Krankheit.

Die Tageszeitung ist für ihn wichtig

Zum Leben nach dem schweren Schicksalsschlag gehört die Tageszeitung. Ottokar Blecher freut sich, wenn er Schwabmünchner Allgemeine morgens aus dem Briefkasten holen kann. Den Lokalteil liest er zuerst. So wie seit 50 Jahren: Als er aus Westfalen nach Schwaben zog, abonnierte er sofort die Zeitung. Immer wieder hat er auch Freunde und Bekannte für die Lektüre begeistert. "Die Zeitung gehört einfach dazu", sagt der Rentner – und das nicht nur wegen der Gewinnspiele.