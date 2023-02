Pannen-Schranke macht Probleme am Bahnübergang in Schwabmünchen

Autofahrer müssen am Donnerstag in Schwabmünchen wieder weite Umwege fahren: Der Bahnübergang war für eine Stunde gesperrt.

Längere Wartezeiten ist man am Bahnübergang zwischen Schwabmünchen und Untermeitingen ja gewohnt – aber am Donnerstagnachmittag dauerte es besonders lange.

Die Bahnschranke war defekt und ließ sich nicht mehr öffnen. Gegen 15.30 Uhr wurde die Polizei verständigt. Sie sperrte die Straße in beide Richtungen ab, die Verkehrsteilnehmer mussten Umwege in Kauf nehmen. Laut der Bayerischen Regiobahn kam es auch im Zugverkehr zu Verspätungen.

Ein Techniker der Bahn rückte an und konnte den Schaden nach etwa einer Stunde beheben. Laut Polizei gab es bereits am Tag vorher schon Probleme an dem Übergang. Auch zwei Wochen zuvor musste die Polizei zur Schranke und den Verkehr umleiten. Die Schranke hatte einen technischen Defekt und blieb bei Dauer-Rotlicht unten. Nach etwas einer Stunde wurde der Übergang wieder freigegeben.

Einmal senkt sich die Schranke am Bahnübergang in Schwabmünchen nicht mehr

In der Vergangenheit gab es auch Vorfälle mit einer anderen Variante: Die Schwabmünchner Schranke wollte sich nicht senken, am Übergang wurde nur Rotlicht für den Verkehr angezeigt. Eine gefährliche Situation, weshalb Polizei und Bundespolizei für Sicherheit an dem viel befahrenen Übergang sorgten.

Laut Bahn blieb die "Bahnübergangsanlage" wegen eines technischen Defekts bei einer Zugfahrt geschlossen. "Ein Techniker versetzte die Anlage anschließend wieder in Grundstellung und kontrollierte die ordnungsgemäße Funktion", teilte eine Sprecherin der Bahn mit. Die Funktion des Bahnübergangs soll weiterhin eng überwacht werden.

Bei erneuten Auffälligkeiten würden Komponenten im erforderlichen Umfang ausgetauscht. Laut Bahn ist die Sicherheit an dem Bahnübergang zu jeder Zeit gewährleistet. Bei einer Störung eines Bahnübergangs würden strenge Sicherheitsvorgaben gelten. "Zum Beispiel müssen Züge dann vor dem Bahnübergang anhalten, ein Pfeifsignal abgeben und dürfen den Bahnübergang nur ganz langsam überqueren. Oder es wird eine mobile Bahnübergangsanlage installiert. Sicherheit hat immer oberste Priorität", teilt eine Sprecherin der Bahn mit.