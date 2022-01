Schwabmünchen

15.01.2022

Parkplatz und Sportfläche: Stadt will Areal am Eisplatz teilen

Plus Auf dem Eisplatz in Schwabmünchen soll bald wieder Basketball gespielt werden. Doch auch an den Parkplätzen will die Stadt festhalten. Wie beide Konzepte verbunden werden sollen.

Von Christian Kruppe

Jahrelang hing ein Basketballkorb auf der gepflasterten Fläche am Eisplatz in Schwabmünchen. Jugendliche aus der Stadt kamen vorbei, um dort zu spielen. Zeitweise wurde das Areal ausschließlich dafür genutzt. Als Parkplatz diente es nur zu besonderen Anlässen wie dem Frühlingsfest oder dem Michaelimarkt - ansonsten war die Schranke meist geschlossen. Vor einiger Zeit änderte sich das. Nun steht erneut eine Änderung auf dem Areal an.

