Parkplatz-Unfall in Schwabmünchen: Polizei hofft auf Zeugen

Die Besitzerin traute ihren Augen nicht: Als sie zu ihrem Auto auf einem Schwabmünchner Parkplatz zurückkehrte, war der linke Kotflügel beschädigt.

Ein grauer Kleinwagen der Marke Fiat wurde am Mittwoch zwischen 17.30 und 22.15 Uhr in der Ferdinand-Wagner-Straße in Schwabmünchen beschädigt. Das Fahrzeug stand dort auf einem Parkplatz. Als die Besitzerin zu ihrem Fahrzeug zurück kam, bemerkte sie, dass der vordere linke Kotflügel angefahren worden war. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch