Pfarrer Mugalu ist wieder in Schwabmünchen

Er vertritt seit Jahrzehnten den Stadtpfarrer im Sommer und erklärt, wofür er die Spenden aus unserer Region in seiner Heimat in Uganda verwendet.

Pfarrer Joachim Mugalu ist wieder da. Er übernimmt seit dem Jahr 2008 die Vertretung des Stadtpfarrers in Schwabmünchen. Denn Christoph Leutgäb und Pater Joseph haben Urlaub. Nach seiner Ankunft am 1. August wurde er von Vertretern der Pfarreiengemeinschaft Schwabmünchen und vielen Kindern mit Blumen und einem kleinen Begrüßungsständchen willkommen geheißen.

So kam Mugalu nach Schwabmünchen

Mugalu stammt von der Insel Buvuma im Viktoriasee in Uganda. Für sein Theologiestudium verließ Mugalu sein Heimatland und ging nach Rom. Im Anschluss an seine Priesterweihe im Februar 1986 zog er nach Freiburg, wo er Philosophie studierte. Nach Schwabmünchen verschlug es ihn damals eher zufällig - die Diözese Augsburg, in der er seine Semesterferien verbrachte, entsandte ihn dorthin. Die Verbindung blieb, auch als er nach dem Studium nach Uganda zurückkehrte. Er ist dort Dozent am Priesterseminar in Ugandas Hauptstadt Kampala. Doch er kommt er regelmäßig zurück in die Region.

Pfarrei sammelt Spenden für Uganda

Gerne erzählt er den Schwabmünchnern dann von seiner Heimat Uganda, von seinem Dorf und von den Zuständen auf der Insel. Denn die Schwabmünchner haben einen großen Anteil daran, dass sich in den vergangenen Jahren viel verändert hat – zum Besseren. Seit 2008 spendeten die Mitglieder der Pfarrei. Damit wurden in Mugalus Heimat wichtige Projekte gestartet. Ein neues Schulzentrum auf der Insel, in dem mittlerweile mehr als 600 Kinder unterrichtet werden, konnte so unter anderem finanziert werden.

Joachim Mugalu ist sehr dankbar für die vielen Spenden durch die Sternsingeraktion und das Kindermusical der Pfarrei, weshalb er der Gemeinde gerne in einem etwa einstündigen Vortrag mit vielen Bildern zeigen möchte, wofür die Spendengelder verwendet wurden und weshalb sie so dringend gebraucht werden. Deshalb bietet er zwei Termine an und würde sich über zahlreiche Interessierte freuen. Die Termine sind am Mittwoch, 9. August, ab 19.30 Uhr und am Mittwoch, 23. August, ab 17.30 Uhr im Pfarrzentrum St. Michael.