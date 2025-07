Pfarrgemeinderat veranstaltet Tombola für Schwabmünchner Tafel

Zum diesjährigen Pfarrfest der Pfarrei St. Nikolaus Großaitingen organisierte das "Team Tombola" des Großaitinger Pfarrgemeinderates eine große Tombola zugunsten der Schwabmünchner Tafel. Durch die große Spendenbereitschaft von Gewerbebetrieben aus dem Umland konnte eine Tombola mit vielen Sachpreisen - ohne Nieten im Lostopf - angeboten werden. Dem Team ist es ein Anliegen, Menschen aus dem Umkreis, die auf Hilfe angewiesen sind, zu unterstützen. In einem gemeinsamen Treffen vor Ort in Schwabmünchen wurden 1000 Euro an den Leiter der Schwabmünchner Tafel, Peter Wyss, übergeben. Das "Team Tombola" hat sich dabei über die Arbeit der Schwabmünchner Tafel vor Ort informiert. Peter Wyss bedankte sich sehr herzlich für die Spende. Damit sollen durch Kauf von Gutscheinen für Schulmittel die schulpflichtigen Kinder der Tafelkunden unterstützt werden.

