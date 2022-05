Schwabmünchen

18:30 Uhr

Pläne rund um das Jugendzentrum liegen auf Eis

Plus Eine Lektion in Sachen Geduld für den Schwabmünchner Jugendbeirat: Gleich drei Projekte, die in den vergangenen Monaten angestoßen wurden, brauchen in der Umsetzung noch viel Zeit.

Von Christian Kruppe

Die Forderung des Schwabmünchner Jugendbeirates nach einem neuen Jugendzentrum gibt es schon lange - und es wird sie wohl noch lange geben. Denn die Pläne dafür liegen auf Eis - ebenso wie die vorgesehene Sanierung des alten Jugendzentrums, wie in der aktuellen Sitzung des Jugendbeirates bekannt wurde.

