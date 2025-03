Planspiel Börse ehrte Siegerteams für erfolgreiches Wirtschaften

Zum Abschluss der viermonatigen Spielzeit der 42. Runde des Planspiels Börse wurden die Sieger aus dem Raum Augsburg ermittelt. Im Geschäftsgebiet der Sparkasse Schwaben-Bodensee hatten sich 470 Teams aus 37 Schulen qualifiziert und erste Erfahrungen am Börsenmarkt gesammelt. Dazu setzten sie sich intensiv mit dem aktuellen Wirtschaftsgeschehen auseinander, das von sinkender Inflation, sinkenden Leitzinsen, sich stabilisierenden Energiepreisen, aber auch geopolitischen Unsicherheiten und der US-Präsidentschaftswahl geprägt war. Der DAX konnte sich nach einer Schwäche zum Jahresbeginn erholen. In der Depotgesamtwertung steigerte das Team „Börsencrash Kommando“ des Leonhard-Wagner-Gymnasiums in Schwabmünchen das Startkapital von 50.000 auf 61.438,96 Euro und erreichte den ersten Platz. In der Kategorie „nachhaltige Geldanlagen“ erzielte das Team „Kokosnussmilch“ des Justus-von-Liebig-Gymnasiums in Neusäß mit 1126,22 Euro den höchsten Nachhaltigkeitsertrag und wurde gleichzeitig Dritter des Gesamthausrankings der Sparkasse Schwaben-Bodensee. „Das Planspiel Börse zeigt, wie wertvoll es ist, sich bereits in jungen Jahren Finanzwissen anzueignen, denn es zahlt sich aus“, sagte Daniel Gastl, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schwaben-Bodensee.

