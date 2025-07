Schwabmünchen bandelt mit Kenia an

Gersthofen hat seit vielen Jahren eine Partnerschaft mit der kenianischen Provinz Baringo County. Die Schule für behinderte Kinder und Jugendliche in Kabernet in Kenia wurde mit Hilfe der Stadt Gersthofen saniert. Das Bild zeigt die Schlafsäle vorher und nachher. Schwabmünchen soll nun ebenfalls eine Partnerschaft mit einem Bezirk in Kenia eingehen.

Foto: Stadt Gersthofen, Archiv