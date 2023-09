Podiumsdiskussion mit Landtagskandidaten: Gleichklang statt harter Worte

Auf der Veranstaltung der Kolpingsfamilie Schwabmünchen konnten etwa 150 Gäste fünf Landtagskandidaten live erleben. Darum ist es gegangen.

Podiumsdiskussionen sind ein beleibtes Mittel, um Themen öffentlich von Politikern debattieren zu lassen. Die Kolpingsfamilie Schwabmünchen veranstaltet dieses Format seit vielen Jahren traditionell vor anstehenden Wahlen im Pfarrzentrum am Schrannenplatz. So auch am Dienstagabend. Fünf Landtagskandidatinnen und -kandidaten stellten sich den Fragen von Moderatorin Katja-Weh-Gleich. Mit dabei waren Carolina Trautner (CSU), Anton Rittel (Freie Wähler), Maximilian Deisenhofer (Grüne), Fabian Wamser (SPD) und Christian Toth (FDP). Einen Vertreter der AfD hatte der christlich-soziale Kolping-Verband erst gar nicht eingeladen.

"Stadtgespräch" nennt Kolping das Treffen - und das trifft den Kern der Veranstaltung ganz gut. Es geht ums Reden, ums Kennenlernen, ums Vorstellen der Kandidaten. Es geht weniger um den knackigen Schlagabtausch oder hitzige Debatten. Auch politische Überzeugungsarbeit mit starken Argumenten lässt sich mit einer Redezeitbeschränkung von je zwei Minuten pro Frage kaum leisten.

Welche Themen den Kandidaten aber persönlich besonders wichtig sind, das durften sie nach der Begrüßung durch Kolping-Vorsitzenden Stefan Heckl in der Vorstellungsrunde erzählen. Was es da zu erfahren gab, war erwartbar: Dem ehemaligen Beruffschullehrer Max Deisenhofer liegt die Bildung besonders am Herzen. Fabian Wamser als Rettungssanitäter und Jurist im Gesundheitswesen ist die medizinische Versorgung in der Region wichtig. Anton Rittel als gelernter Landwirt und Hufschmied möchte den ländlichen Raum und das Handwerk stärken. Der selbstständige Einzelhändler Christian Toth setzt sich für den Mittelstand ein. Und bei der früheren Familienministerin und studierten Pharmazeutin Carolina Trautner stehen soziale Themen, die Familien und das Gesundheitswesen im Fokus.

Persönlich kennenlernen, nicht nur vom Wahlplakat

Obwohl der Erkenntnisgewinn bei Podiumsdiskussionen oft gering ist, wollen die Wählerinnen und Wähler "ihre" Politiker kennenlernen. Persönlich. Nicht nur vom Wahlplakat. Das macht die Kolping-Veranstaltung besonders deutlich. Sie ist außerordentlich gefragt. Rund 150 Besucherinnen und Besucher wollten am Dienstagabend die Kandidaten live erleben und ihre Ansichten zu verschiedenen Themen hören. Die Gäste selbst durften am Eingang aus zahlreichen vorgegebenen Themen mit Klebepunkten vier auswählen, über die die Politiker sprechen sollen. Und diese Bereiche haben die meisten Punkte ergattert: Energie, Migration, Arbeitsmarktpolitik und Demokratie.

Die Fünf Landtagskandidaten waren sich im Großen und Ganzen einig

Doch egal, um welchen dieser Punkte es ging, die fünf Kandidaten waren sich im Großen und Ganzen einig. Es herrschte Gleichklang, der sich nur in Nuancen unterschied. In Sachen Energiepolitik brauche es künftig einen Energie-Mix aus Solar, Geothermie, Windkraft und Wasserstoff, um Abhängigkeiten zu vermeiden. Eine Obergrenze für Asylsuchende in der Einwanderungspolitik lehnen alle ab und jeder fordert letztlich eine europäische Gesamtlösung. Dass dem Fachkräftemangel mit geeigneten Maßnahmen entgegengewirkt werden muss, darüber herrschte Einigkeit. Und mit der AfD möchte ohnehin keiner der Fünf zusammenarbeiten.

In der abschließenden Fragerunde der Gäste kamen noch der Schutz EU-Außengrenzen, ein Pflegegehalt für pflegende Angehörige und das mögliche Ende des Wirtschaftswachstums zur Sprache.

Wer an diesem Abend auf hitzige Streitgespräche hoffte, war Fehl am Platz. Wer sich aber einen persönlichen Eindruck von den Kandidaten verschaffen wollte, war goldrichtig im Pfarrzentrum.