Polizei entdeckt bei Kontrolle in Schwabmünchen fast ein halbes Kilo Drogen

Ein BMW geriet in Schwabmünchen ins Visier der Polizei: Der Wagen war zu schnell unterwegs. Bei der Kontrolle machten die Beamten eine besondere Entdeckung.

Die Polizisten staunten nicht schlecht, als sie am Montagabend in Schwabmünchen bei einer Kontrolle in den Kofferraum eines Autos schauten: Dort lagen rund 400 Gramm Marihuana.

Die illegale Droge gehört offenbar einem 20-Jährigen, der in dem BMW saß. Er räumte gegenüber der Polizei ein, der Besitzer zu sein. Die Beamten der Schwabmünchner Inspektion hatten den Wagen am Montag gegen 21.15 Uhr angehalten, nachdem er mit überhöhter Geschwindigkeit in der Augsburger Straße unterwegs gewesen war. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs, in dem insgesamt drei junge Männer saßen, wurde starker Marihuana-Geruch festgestellt.

Drogenfund bei Kontrolle in Schwabmünchen: Auto war nicht zugelassen

Wie sich herausstellte, lagerte im Kofferraum des BMW nicht nur Rauschgift. Der 21-jährige Fahrer muss sich strafrechtlich verantworten, weil sein Wagen nicht zugelassen ist. Marihuana hat je nach Qualität einen Marktwert von zehn bis 15 Euro pro Gramm. Weitaus mehr Geld sollte vor Jahren ein groß angelegter Drogenschmuggel in den Stauden bringen.

Kokain aus Südamerika wurde in Grillkohle versteckt und sollte in die Stauden transportiert und dann verkauft werden. Zollfahnder entdeckten das Koks jedoch im Hamburger und schafften es beiseite. Die Grillkohle kam in den Stauden an - gleichzeitig wurden drei Verdächtige ins Visier genommen. Der Drahtzieher des Schmuggels wurde schließlich zu siebeneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Das Koks mit einem Wirkstoffgehalt von 90 Prozent hätte in gestreckter Form rund 15 Millionen Euro auf dem Markt eingebracht.

