Polizei registriert zahlreiche Betrugsanrufe im Augsburger Land

Eine Welle von Betrugsanrufen hat die Polizeiinspektion Schwabmünchen registriert. In einem Fall hatten die Täter Erfolg.

Nachdem in der vergangenen Woche etliche Bürgerinnen und Bürger mit fingierten Inkassoforderungen angeschrieben worden waren, machten dieser Tage Betrugsanrufe die Runde. Allein acht Fälle wurden am Dienstag im Dienstbereich der Polizeiinspektion Schwabmünchen gezählt.

Hierbei griffen die Täter auf die gesamte Bandbreite der aktuell bekannten Maschen zu: Sie täuschten vor, Kinder der Angerufenen zu sein und dringend Geld zu benötigen, gaben sich als Polizeibeamte oder Microsoft-Mitarbeiter aus und forderten Geld - oder es kam zu sogenannten "Schockanrufen", bei denen behauptet wurde, Familienangehörige hätten einen schweren Unfall gehabt und man könne ihnen nur mit Geld helfen.

Betrugsanrufe im Landkreis Augsburg: In einem Fall hatten die Täter Erfolg

In einem Fall hatten die Täter Erfolg. Dabei hatte sich ein angeblicher Sohn bei einer 62-jährigen Frau per WhatsApp gemeldet und sie dazu bewegt, 2500 Euro auf ein ausländisches Konto zu überweisen. Die Polizei warnt davor, derartigen Geldforderungen nachzukommen und Überweisungen an Unbekannte zu tätigen.

Weitere Informationen auf der Website der Polizei, direkt bei der zuständigen Polizeiinspektion Schwabmünchen, Telefon 08232/96060, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle. (AZ)