Polizei schnappt Süßigkeiten-Diebe

Süßigkeiten wollten zwei Jugendliche am Montag gegen 12.30 Uhr in einem Supermarkt in der Gartenstraße in Schwabmünchen entwenden. Eine aufmerksame Kundin bemerkte das verdächtige Verhalten der beiden und gab daraufhin einem Mitarbeiter Bescheid.

Als die Jugendlichen den Laden mit unbezahlten Artikeln im Wert von knapp 17 Euro verlassen wollten, wurden sie aufgehalten. Wie sich herausstellte, hatte einer der beiden bereits ein Hausverbot. Deshalb ermittelt die Polizeiinspektion Schwabmünchen jetzt nicht nur wegen Ladendiebstahl, sondern auch wegen Hausfriedensbruch. (AZ)