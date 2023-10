Polizei sucht nach Unfallfahrer

Auf einem Schwabmünchner Parkplatz wurde ein Auto angefahren. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Ein Auto der Marke Cupra wurde am Dienstagvormittag auf dem Parkplatz „Neue Mitte“ in der Fuggerstraße in Schwabmünchen angefahren. Laut Polizei entstand dadurch am hinteren rechten Kotflügel ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Der Unfallfahrer machte sich aus dem Staub, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet unter der Telefonnummer 08232/9606-0 um Hinweise.. (AZ)