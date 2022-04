Polizei warnt vor falschen Inkassoschreiben

Betrüger versuchen derzeit, mit gefälschten Inkassoschreiben Menschen hinters Licht zu führen.

Seit Anfang dieser Woche befinden sich überregional unzählige Serienbriefe mit gefälschten Inkassoschreiben einer vermeintlichen Anwaltskanzlei im Umlauf. Sie werden laut Polizei in der Regel als Posteinwurf persönlich adressiert zugestellt.

Betrugsmasche: Schreiben sollen in den Papierkorb

Der Brief enthält neben einer „vorgerichtlichen Mahnung“ in Höhe von 289,50 Euro noch ein Schreiben der Euro Lotto Zentrale „Euro Jackpot GmbH“. Es wird davor gewarnt, den geforderten Betrag zu überweisen und die in diesem Zusammenhang geforderte Angabe sämtlicher Kontodaten schriftlich anzugeben. Betroffene sollen derartige Briefe schlichtweg entsorgen und in keiner Form darauf reagieren.

Für weitere Auskünfte können sich direkt an die zuständige Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 oder jede andere Polizeidienststelle wenden.