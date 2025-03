Polizei warnt vor Schockanrufen in Schwabmünchen

Die Masche ähnelt sich: Ein Krimineller gibt sich am Telefon als Polizeibeamter aus und behauptet, dass ein Familienangehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht hat. Nur gegen eine Kaution bleibe dem nahestehenden Verwandten ein Gefängnisaufenthalt erspart. Fünf dieser Anrufe wurden am Dienstag bei der Polizei in Schwabmünchen angezeigt. Alle Betroffenen hatten die Betrugsversuche durchschaut und sich auf nichts eingelassen.

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen gibt unter anderem folgende Tipps:

Die Polizei wird niemals um Geldbeträge bitten oder diese fordern.

Niemals Geld an unbekannte Personen übergeben.

Angaben immer persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der einem persönlich bekannten Telefonnummer überprüfen.

Telefonnummer der jeweiligen Behörde immer selbst heraussuchen - niemals auf die Anrufer eingehen, die mit technischen Tricks arbeiten.

Niemals unbekannte Personen in die Wohnung oder ins Haus lassen.

Bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110 verständigen.

Weitere Informationen gibt es online unter www.polizei.bayern.de/nmmo oder www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick.