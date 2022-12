Polizei zu Eisglätte: "Relativ glimpflich über die Bühne gegangen"

Vor allem am Mittwoch und Donnerstag kam es in der Region zu gefrierendem Regen, Blitzeis und teils starken Schneefällen. Zum Wochenende hin klingt Extremwetter langsam aus.

Regen bei Minusgraden, dicke Eisschichten auf Autos und Straßen, und dann wieder starker Schneefall: Wettermäßig zieht der Winter gerade alle Register. Im Landkreis Augsburg ist es durch die Glätte zu einigen Unfällen gekommen. Wegen eines umgekippten Lkws war die A8 Richtung München am Donnerstag stundenlang gesperrt. In den Krankenhäusern wurden Patienten behandelt, die sich durch Stürze Verletzungen zugezogen. In der Notaufnahme der Bobinger Wertachklinik etwa mussten Menschen mit gebrochenem Sprung- oder Handgelenk oder Oberschenkelhals operiert werden. Zugausfälle führten zu überfüllten Bussen und verpassten Anschlüssen.

10 Bilder Eisregen zieht über den Großraum Augsburg – die Lage in Bildern Foto: Marcus Merk/Klaus Rainer Krieger

Auch am Donnerstagabend und in der Nacht kam es stundenlang noch mal zu Regen und glatten Straßen. "Glücklicherweise wurden uns keine größeren Unfälle mehr gemeldet", sagte Robert Künzel von der Polizeiinspektion Schwabmünchen. Die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren zeigten, dass vor allem die ersten ein bis zwei Tage nach einem Wintereinbruch kritisch sind. "Nach drei bis fünf Tagen wird es normalerweise besser und die Autofahrer haben sich an die Straßenverhältnisse gewöhnt", mutmaßt der stellvertretende Dienststellenleiter. Das beobachtet auch der Chef der Polizeiinspektion Bobingen, Reinhold Weiß: "Ich denke, die Verkehrsteilnehmer haben sich einigermaßen gut auf die Bedingungen eingestellt. Insgesamt lief es relativ glimpflich ab."

Meteorologe gibt Entwarnung für kommende Tage

In der Nacht zum Freitag ist der Regen allmählich in Schnee übergegangen. Zum Wochenende soll sich die Lage entspannen, ab Freitagnacht klingen die Niederschläge aller Voraussicht nach ab. "Trotzdem wird es am Wochenende mit minus fünf bis minus acht Grad noch mal richtig kalt, ehe es zum Wochenanfang milder wird“, sagt der Neusässer Meteorologe Klaus Hager.

Wetter in der Region In Schwabmünchen wird es heute vormittags -4°C, nachmittags -4°C und abends -5°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.

Lesen Sie dazu auch