Programm der Buchhandlung Schmid verspricht viel Abwechslung im Herbst

Es ist da, das Herbstprogramm 2023 der Buchhandlung Schmid Schwabmünchen. Und es hat wieder einiges Neues zu bieten. Ein Überblick.

Die Zeiten für Kleinkunst sind nicht einfach. Die Pandemie hinterlässt noch immer ihre Spuren. Trotzdem: Hans Grünthaler, Chef der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen, jammert nicht. „Das Januar-bis-Mai- und das Sommerprogramm, auch wenn es uns einige Veranstaltungen verregnet hat, lief ganz gut. Wir haben fast die Publikumszahlen von vor Corona erreicht.“ Aber an eine Rückkehr in die Buchhandlung mit den meisten Veranstaltungen sei nicht denkbar, auch wenn Grünthaler das wegen der Atmosphäre sich wünschen würde. „Das Publikum mag noch immer lieber etwas Abstand von seinem Nachbarn.“

Zum neuen Herbst-Winter-Programm: Der Buchhändler hat wieder versucht, eine gute Mischung aus Lesungen, Kabarett und Konzert zusammenzustellen. Neu ist zum Beispiel, dass im Einrichtungshaus Bruckner erstmals eine Lesung mit Musik um diese Jahreszeit angeboten wird. Auch hat er mehrere neue Künstler verpflichtet, zum Beispiel Christoph & Lollo, Ger O´Donnell oder Helmfried von Lüttichau, bekannt aus der beliebten Fernsehserie „Hubert und Staller“. Natürlich kommen auch wieder alte Bekannte wie Dennis Gastmann, Stefan Leonhardsberg oder Susi Raith & die Spießer. „Ich denke, ich habe für viel Abwechslung im Programm gesorgt, so dass für jeden etwas dabei ist“, sagt Grünthalter.

Um den Altersschnitt seines Publikums zu senken und junge Leute an die Kleinkunst heranzuführen, bietet er für jede Veranstaltung zehn U-25 Schnuppertickets, die im Laden kostenlos persönlich abgeholt werden können. Als Veranstaltungsorte stehen wieder die Stadthalle und das „Kunsthaus“ in Schwabmünchen, das Bürgerhaus in Graben und das Gemeindezentrum in Langerringen zur Verfügung.

Das Herbstprogramm der Buchhandlung Schmid im Überblick

Dennis Gastmann : Lesung mit Musik (Donnerstag, 13. September Bürgerhaus Graben)

: Lesung mit Musik (Donnerstag, 13. September Graben) Vera Buck : Lesung mit Musik (Dienstag, 19. September, Kunstverein Schwabmünchen )

: Lesung mit Musik (Dienstag, 19. September, Kunstverein ) Stefan Leonhardsberger : Comedy (Donnerstag, 28. September, Bürgerhaus Graben)

: Comedy (Donnerstag, 28. September, Graben) Abla Alaoui: Lesung mit Musik (Donnerstag, 5. Oktober, Einrichtungshaus Bruckner)

Christoph & Lollo: Musik-Kabarett (Samstag, 14. Oktober, Gemeindezentrum Langerringen )

) Susi Raith und die Spießer: Pop, Rock, Folk (Freitag, 20. Oktober, Bürgerhaus Graben)

und die Spießer: Pop, Rock, Folk (Freitag, 20. Oktober, Graben) Martin Schmitt : Klavier-Kabarett (Donnerstag, 26. Oktober, Stadthalle Schwabmünchen )

: Klavier-Kabarett (Donnerstag, 26. Oktober, ) Ger O´Donnell & Trevor Sexton : Irish Folk (Dienstag, 7. November, Bürgerhaus Graben)

: Irish Folk (Dienstag, 7. November, Graben) Lisa Canny & Band: Folk, Soul, Pop (Freitag, 10. November, Gemeindezentrum Langerringen )

& Band: Folk, Soul, Pop (Freitag, 10. November, Gemeindezentrum ) Hubert Hofherr Septett: Blues (Freitag, 17. November, Bürgerhaus Graben

Septett: Blues (Freitag, 17. November, Graben Thomas Raab : Lesung mit Musik (Freitag, 24. November, Kunstverein Schwabmünchen )

: Lesung mit Musik (Freitag, 24. November, Kunstverein ) The Outside Track: Irish Christmas (Dienstag, 5. Dezember, Stadthalle Schwabmünchen )

) Helmfried von Lüttichau : Musik-Kabarett (Mittwoch, 13. Dezember, Stadthalle Schwabmünchen )

Karten für die jeweilige Veranstaltung gibt es zu Preisen zwischen zehn und 28 Euro im Internet (www.buchhandlung-schmid.de) und in der Buchhandlung sowie meist auch an der Abendkasse.