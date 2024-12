Radfahrer flieht nach Unfall mit Auto in Schwabmünchen

Zu einem Unfall und der Flucht eines Radlers ist es in Schwabmünchen gekommen. Am Donnerstag ereignete sich der Unfall gegen 16.20 Uhr im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/ Alpenstraße, nachdem der Radfahrer die rote Ampel missachtet hatte. Nachdem beide Beteiligte kurz miteinander gesprochen hatten, wollte der Autofahrer laut Polizei seine Unterlagen aus dem Wagen holen. In der Zwischenzeit flüchtete der Fahrradfahrer in unbekannte Richtung. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, dunkle Haare, schlanke Figur, kein Bart, dunkel gekleidet. Aufgrund des Unfalls erlitt der Mann eine Schürfwunde am rechten Knie. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieser Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Tel. 08232/9606-0. (mjk)

