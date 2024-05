Radlerin bleibt an Randstein hängen und stürzt

Eine 37-Jährige baut in Schwabmünchen mit ihrem Fahrrad einen Unfall. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.

Beim Auffahren auf den Gehweg ist es zum Unfall gekommen. Eine 37-Jährige war laut Polizei am Donnerstagnachmittag mit ihrem Fahrrad in der Augsburger Straße in Schwabmünchen unterwegs. Sie wollte auf den Gehweg fahren, blieb aber am Randstein hängen. Dabei stürzte sie. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. (AZ)