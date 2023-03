Schwabmünchen

vor 17 Min.

Aufnahmestopp in Schwabmünchen: Realschule "platzt aus allen Nähten"

Plus Die Realschule "platzt aus allen Nähten". Viertklässler aus Großaitingen und Wehringen sollen ab kommendem Schuljahr die Realschule in Bobingen besuchen.

Von Carmen Janzen

Die Leonhard-Wagner-Realschule in Schwabmünchen ist sehr beliebt und hat einen guten Ruf. Doch genau das wird aktuell zum Problem. Zu viele Eltern melden ihre Kinder dort an. Deshalb hat die Schule nun einen Aufnahmestopp für Schülerinnen und Schüler aus Großaitingen und Wehringen verhängt. Die aktuellen Viertklässler aus den beiden Orten, die ab September die Realschule in Schwabmünchen besuchen wollten, werden gebeten, sich an der Realschule in Bobingen anzumelden. Das bestätigte auf Anfrage Konrektor Luis Felipe Garcia Morales, der die Schwabmünchner Realschule derzeit kommissarisch leitet. Betroffen sind etwa 25 Schülerinnen und Schüler. Grund für den Aufnahmestopp seien die enorm gestiegenen Schülerzahlen in den vergangenen Jahren und die damit verbundene Raumnot. Bereits seit zwei Jahren werden Schüler in acht zusätzlichen Klassenzimmern in Containern auf dem Schulgelände unterrichtet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen