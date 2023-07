Realschule Schwabmünchen: Zwei Schüler haben die Traumnote im Abschlusszeugnis

126 Prüflinge an der Leonhard-Wagner-Realschule Schwabmünchen verabschiedet. Rätsel um neue Schulleitung ist gelöst.

Elegant, herzlich und entspannt ging es bei der Abschlussfeier der Leonhard-Wagner-Realschule Schwabmünchen zu. Nicht Lehrerinnen und Lehrer führten durch das Programm, sondern zwei Schülerinnen in Abendkleid und Dirndl: Alicia Lindner und Sophia Bissinger, die sich zusätzlich noch als Sängerin anbot.

In bayerischen Vergleich im Spitzenfeld

Der stellvertretende Schulleiter Luis Filipe Garcia lobte die Absolventinnen und Absolventen: „Ihr habt gezeigt, wozu ihr im Stande seid.“ Und er rief ihnen zu: "Fürchtet euch nicht und geht mit Zuversicht in die Zukunft.“ Das dürfte dank der hervorragenden Voraussetzungen durch sehr gut Noten der Klassen A bis F auch gut gelingen. Apropos Noten: Die Schwabmünchner Realschule erwies sich in Bayern an den Realschulen in nahezu allen Fächern weit besser als der Durchschnitt. „Ich bin stolz auf euch“, sagte Garcia und lobte in diesem Zusammenhang auch den Sachaufwandsträger der Schule, den Landkreis, der für moderne Arbeitsmittel und gute Bedingungen sorge, um sehr gute Lernvoraussetzungen zu schaffen.

Neue Schulleiterin angekündigt

Garcia teilte mit, dass der bisherige Schulleiter Markus Rechner seit November 2022 die Schule aus gesundheitlichen Gründen verlassen habe und lobte dessen Einsatz, Wertschätzung und Menschlichkeit. Rechners Nachfolgerin wird Antje Luxenhofer, die von der Heinrich von Heinrich-von-Buz-Realschule-Augsburg Oberhausen kommt. Garcia freute sich, dass 126 von 128 Prüflingen bestanden haben. „Nächstes Jahr schaffen wir 100 Prozent, das verspreche ich.“ Garcia erhielt dafür viel Applaus. 30 Prozent haben im Zeugnis einen Gesamtnotenschnitt mit einer Eins vor dem Komma. Doch dieser Schnitt sei nicht alles. „Erarbeitet euch möglichst viel Zufriedenheit im Leben, bewahrt Freundschaften und nehmt euch so an, wie ihr seid.“

Die Besten der Schwabmünchner Realschule 1 / 2 Zurück Vorwärts Die Note 1,0 erhielten Yvonne Wiedemann und Franziska Pianowski.

Einen besseren Notendurchschnitt als 1,5 hatten: Sophie Ziegler (1,18), Laura Schmid und Florian Käs (beide 1,25), Emily de Witt (1,27), Diana Rödig und Erik Dorroch (1,36), Johanna Schweier (1,38), Paula Heiß und Teresa Bravi (beide 1,42) und Franziska Thoma (1,5).

Die Schulzeit mit all ihren Facetten ließ Schülersprecher Jonas Lüdecke Revue passieren, sprach von herausfordernden, aber auch schönen Jahren unter zeitweise schwierigen Bedingungen und trotzdem mit viel Spaß. Er appellierte nach Dankesworten in alle Richtungen an seine Mitschülerinnen und Mitschüler und deren weiteres Leben: „Macht was draus.“

Durchhaltevermögen und Disziplin

Die stellvertretende Landrätin Sabine Grünwald bemühte das Zitat „Nicht für die Schule, für das Leben lernen wir“ und wies darauf hin, dass die Absolventinnen und Absolventen ihr Leben selbst gestalten sollen. Schwabmünchens Bürgermeister Lorenz Müller ging auf Konfuzius ein: Der Weg ist das Ziel. Er sprach von einem steinigen Weg - sprich der Schulzeit, die viel Durchhaltevermögen und Disziplin erfordere. „Trotz aller Krisen, die uns derzeit begleiten und die erst kurz hinter uns liegen: Vor eurer Zukunft soll euch nicht bange sein“, sagte er und bekräftigte seine Worte noch einmal mit einem Konfuzius-Zitat: Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. „Legt jetzt erst einmal auf eurem Lebensweg eine kleine Pause ein und feiert ordentlich mit Familie und Freunden, bevor ihr so richtig angeift“, sagte der Bürgermeister.

Umrahmt wurde die fröhliche und harmonische Abschlussfeier von der Schülerrockband „The Wolves“ und einigen anderen musikalisch gelungenen Darbietungen.