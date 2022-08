Regennacht sorgt für Überflutungen

Die starken Niederschläge in der Nacht zum Sonntag bescheren der Feuerwehr viel Arbeit und sorgen für eine gesperrte Straße

Am Ende war es zu viel des lange herbeigesehnten Regens. Kurz nach 22 Uhr am Samstag setzte er ein und vor allem in der Nacht und am Sonntag war es zu viel Wasser von oben. Der Boden war nicht in der Lage, die Wassermengen aufzunehmen und ab zehn Uhr wurde die Schwabmünchner Feuerwehr zu den ersten Einsätzen gerufen. In gut vier Stunden rückten die Helfer zu neun Einsätzen aus. "Vorrangig waren es Keller, in denen das Wasser einige Zentimeter hoch stand", berichtet Feuerwehrkommandant Stefan Missenhardt. Doch nicht nur Keller waren das Problem. Die Unterführungen an der Holzheystraße sowie an der Lechfelder Straße liefen voll. An letzterer musste die Feuerwehr ein festgefahrenes Auto befreien.

Viel zu tun gab es auch in der Gottlieb-Daimler-Straße im Gewerbegebiet Nord. Dort stand das Wasser auf einigen Grundstücken bis zu 40 Zentimeter hoch und lief in die dortigen Gebäude. Auch das östlich anschließende, gerade in der Entstehung befindliche, Gewerbegebiet wurde überflutet. Insgesamt war die Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 25 Kräften im Einsatz.