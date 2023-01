Maxi Pongratz – ein Regisseur seiner Träume und Dompteur seiner Ängste

Der Oberbayer Maxi Pongratz kommt auf die Bühne des Schwabmünchner Kunstvereins. Wie er seine kleinen Schwächen überspielt.

Es ist schon sehr mutig, sich auf die Bühne zu wagen, wenn man, wie er selbst sagt, einen Sprachfehler hat. Doch Maxi Pongratz versteht es perfekt, seine kleine Schwäche zu überspielen, sprachlich witzig rüberzukommen und musikalisch seine Klasse zu beweisen.

Auf ihn freuen sich die Zuschauer im Kunstverein Schwabmünchen am Samstag, 21. Januar. Maxi Pongratz sorgte bei seinem Auftritt mit Stephan Zinner, bekannt unter anderem aus den Eberhofer-Krimis, bei der Veranstaltung der Buchhandlung Schmid schon für Begeisterung. "Aufgestanden wird nicht, wenn der Wecker klingelt, sondern dann, wenn der Traum ein Happy End hat", sagt Maxi Pongratz von sich und wird auf seinem zweiten Soloalbum zum Regisseur seiner Träume und Dompteur seiner Ängste.

Maxi Pongratz überrascht immer wieder

Es ist aber auch eine Auseinandersetzung mit der selten ordentlichen, häufiger chaotischen Frage danach, wer man eigentlich ist oder zumindest sein will. Der 35-jährige Oberbayer sagt zum Beispiel: "Ich kann mich nicht erinnern, ob mich jemals jemand gefragt hat, ob ich geboren werden will." Valentinesk kommt der baumlange und schlaksig wirkende Oberammergauer daher, versteht es, in seinen Texten zu überraschen, das Publikum schmunzeln zu lassen. Und dann ist da noch sein ganz spezielles ureigenes "Rakata-rakata"-Akkordeon-Spiel, das immer wieder überrascht.

Pongratz lernte Gärtner, war Apfelstrudelbäcker im Hofbräuhaus, Kandahar-Ski-Abfahrt-Präparator, Wandertheater-Schauspieler, Bruder Jesu bei den Oberammergauer Festspielen, Bandmitglied von Kofelgschroa, musikalischer Weltreisender und ist jetzt Sänger, Songwriter, Entertainer und Solokünstler. In seinem neuen Programm "Meine Ängste" bietet Maxi Pongratz viel Leichtes und Verspieltes und stiehlt dem Schweren im Leben ein wenig Platz.

Karten für den Auftritt von Maxi Pongratz am Samstag, 21. Januar, im Kunstverein Schwabmünchen gibt es in der Buchhandlung Schmid, im Internet und an der Abendkasse. Die für den 6. Oktober 2022 erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit.

Lesen Sie dazu auch