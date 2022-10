Reischenau-Chor Jubilate gibt ein Doppelkonzert zum 30-jährigen Bestehen

Am 5./6. November gibt es in der Stadthalle Schwabmünchen einen bunten Melodienreigen mit Klassikern und neuen Arrangements. Der Vorverkauf hat begonnen.

Gute Nachrichten für die große Fangemeinde des Reischenau-Chor Jubilate: Nach der über zweijährigen Corona-Zwangspause melden sich die fünf Sängerinnen Angela Donderer, Karola Fieber, Petra Reiter, Gertrud Rothfelder und Christine Spengler um ihren musikalischen Leiter und Frontmann Christoph Reiter mit einem großen Doppelkonzert auf der Bühne zurück.

Am 5. und 6. November gastiert Jubilate in der Stadthalle Schwabmünchen. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. "Wenn uns unsere Fans nach der Corona-Durststrecke noch nicht vergessen haben und uns weiterhin die Treue halten, dann rechnen wir an beiden Tagen wieder mit einem vollen Haus!", freut sich Jubilate-Chef Christoph Reiter auf die beiden Konzertabende in Schwabmünchen. Mit einem Gottesdienst in Aichach und einem kleinen Open-Air-Konzert in Oberschöneberg hat der Chor heuer schon ganz behutsam wieder Bühnenluft geschnuppert.

Wie aus einer Gruppe ein professioneller Chor wurde

Mit dem Konzertwochenende in Schwabmünchen geht die sechsköpfige Formation in die Vollen. Denn in der Stadthalle soll nicht nur die Rückkehr auf die Bühne, sondern auch das 30. Bestehen von Jubilate gefeiert werden. Schon seit Wochen feilen die Chormitglieder am Programm für ihre große Feier. Im tristen Grau des Nebelmonats November wollen Christoph Reiter und seine Sängerinnen einen farbenfrohen musikalischen Kontrapunkt setzen. Im Programm haben sie neben Jubilate-Klassikern aus den zurückliegenden Jahren auch jede Menge neue Arrangements – eingebettet in eine mitreißende Bühnenshow.

Begonnen hat die Erfolgsgeschichte von Jubilate vor 30 Jahren: Im Dorf Oberschöneberg (Gemeinde Dinkelscherben) kristallisierte sich aus dem damaligen Kirchenchor eine Singgruppe heraus, die mit modernen kirchlichen Liedern Taufen, Hochzeiten und gelegentlich Gottesdienste gestaltete. Aus der Gruppe von damals ist im Lauf der vergangenen drei Jahrzehnte nach und nach ein professioneller Chor mit fünf gestandenen Sängerinnen und ihrem musikalischen Leiter Christoph Reiter gewachsen. Das musikalische Multitalent arrangiert alle Songs passgenau für den Chor, begleitet am Flügel, steuert mit kräftigem Tenor die einzige Männerstimme des Ensembles bei, überrascht mit immer neuen Ideen und ausgefeilten Choreografien und hält darüber hinaus auch alle organisatorischen Fäden bei Jubilate fest in der Hand. Heute füllen Christoph Reiter und seine Kolleginnen Angela Donderer, Karola Fieber, Petra Reiter, Gertrud Rothfelder und Christine Spengler mühelos Säle, Hallen und ganze Kirchen.

Wo es Karten im Vorverkauf gibt

Konzerte in der Stadthalle Schwabmünchen am Samstag, 5. November (20 Uhr), und am Sonntag, 6. November (19 Uhr). Ticketpreis 20 Euro, freie Platzwahl. Vorverkauf bei Raiffeisenbank Dinkelscherben, Buchhandlung Schmid Schwabmünchen, über das Kontaktformular auf der Homepage www.jubilatechor.de sowie bei allen Chormitgliedern.