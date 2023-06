Reitturnier mit Springen und Dressur in der Leuthau

Für alle Reitsportfreunde steht am kommenden Wochenende das schon traditionelle Turnierwochenende des Reit- und Fahrvereins Schwabmünchen auf dem Programm.

Auf der vereinseigenen Reitanlage in der Leuthau, am Rande der Stauden, werden über 400 Reiter mit Ihren Vierbeinern erwartet. Beim 41. Reitturnier mit schwäbischer Ponymeisterschaft, Qualifikationsprüfungen für die Kreismeisterschaft Augsburg, Nachwuchsjugendcup und Schwabencup werden insgesamt etwa 600 Pferde an den Start gehen. An insgesamt 39 Prüfungen werden sich die 400 Teilnehmer messen können. Der Reit- und Fahrverein Schwabmünchen freut sich sehr auf über 1000 Nennungen.

Das Leistungsniveau reicht von der Ponyzügelklasse für den Nachwuchs bis hin zu anspruchsvollen Dressur- und Springprüfungen bis zur Klasse M**. Auch für die vereinseigenen Reitschüler mit den Schulpferden sind einige Prüfungen im Programm. Das Turnier auf den Spring- und Dressurplätzen beginnt am Samstag (1. Juli) und am Sonntag (2. Juli) um 7.30 Uhr und endet gegen 18.30 Uhr. Ein besonderer Höhepunkt ist die Prüfung „Jump and Run“ am Samstagmittag. Die abschließende Springprüfung der Klasse M findet am Sonntag um 17 Uhr statt. Für das leibliche Wohl aller Teilnehmer und Besucher ist gesorgt. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei, und der Verein freut sich über jeden Besucher.

Eine Woche später veranstaltet der Reit- und Fahrverein zu seinem 50. Jubiläum am Sonntag, 9. Juli, einen Tag der offenen Tür. Ab 13 Uhr werden nach einer Pferde- und Hundesegnung mit Jagdhornbläsern verschiedene Vorführungen in Dressur, Springen und Voltigierern vorgeführt. Kinder dürfen Pony reiten, und auch hier sind der Eintritt frei und für Kaffee und Kuchen gesorgt.