Repair Café in Schwabmünchen: Reparieren für den guten Zweck

Wenn das Fahrrad, der Toaster oder die Lieblingsjeans kaputt ist, gibt es Hilfe im Repair Café in Schwabmünchen. Diesmal zugunsten der Kartei der Not.

Macht die Kaffeemaschine komische Geräusche? Wegwerfen? Nein! Die Kolpingsfamilie und der Bund Naturschutz veranstalten am Samstag, 14. Oktober, von 14 bis 16.30 Uhr wieder das Repair Café im katholischen Pfarrzentrum in Schwabmünchen am Schrannenplatz. Seit 2015 ist es eine feste Einrichtung in der Stadt.

Das nachhaltige Konzept kommt gut an. Die vier Termine pro Jahr erfreuen sich großer Beliebtheit, und das nicht nur bei den Schwabmünchnern. Oftmals kommen viele Gäste kilometerweit aus der Region. Das Besondere: Die Gäste sind bei der Reparatur dabei und lernen die Tücken und Probleme ihrer Geräte kennen. Dauert es doch einmal ein wenig länger, lässt sich die Zeit bei Kaffee, Kuchen und Livemusik vertreiben.

Jugendliche helfen beim Umgang mit dem Handy

Es stehen verschiedene Fachleute zur Reparatur von Kleidung, Fahrrädern sowie elektrischen Kleingeräten bereit. Alles was nicht mehr funktioniert, kaputt oder beschädigt ist, kann mitgebracht werden. Zusätzlich werden wieder Jugendliche allen „Hilfesuchenden“ das Handy mit all seinen Tücken und Raffinessen erklären.

Bei Kaffee und Kuchen kann man sich über die „reparierten Lieblingsstücke“ freuen oder sich mit Anderen austauschen. Der Erlös geht an die Kartei der Not, das ist das Leserhilfswerk der Mediengruppe Pressedruck, die auch unsere Zeitung herausgibt. Die Kartei der Not unterstützt unverschuldet in Not geratene Menschen in der Region und leistet Hilfe vor Ort.

Wer im Oktober keine Zeit für das Repair Café hat, bekommt am Samstag, 18. November, heuer nochmals die Gelegenheit, kaputte Dinge reparieren zu lassen. Weitere Informationen Tanja Stuhler, Telefonnummern 08232/78019 oder 0151/15582999. (AZ)