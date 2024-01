Schwabmünchen

Rettungsschwimmer aus Schwabmünchen starten nasskalt ins neue Jahr

Plus Zwölf Mitglieder der Schwabmünchner Wasserwacht wagten sich am Dreikönigstag in die kalte Wertach. Wassertemperatur: fünf Grad. Wer es am längsten aushielt.

Von Hieronymus Schneider

Am Dreikönigstag um 11.30 Uhr stiegen zwölf ausgebildete Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer der Schwabmünchner Wasserwacht bei der Wertachau in ihren Neoprenanzügen in das fünf Grad kalte Wasser der Wertach. Zu ihrer Sicherheit wurden sie von einem Elektroboot mit Besatzung begleitet und sie hatten ein aus Stand-Up-Paddel-Brettern zusammengebundenes Floß als schwimmenden Stützpunkt und große Gummireifen als Rettungsringe dabei. Zum Startplatz wurden die Wasserretter mit einem Einsatzfahrzeug gebracht. Etwa 40 Minuten waren sie auf der etwas mehr als einen Kilometer langen Strecke unterwegs.

So bewegte sich der Tross der Wasserwacht Schwabmünchen auf der Wertach. Foto: Hieronymus Schneider

Auch ihr Vorsitzender Bernd Zeitler war wie immer im Wasser und sein Stellvertreter Martin Grashei begleitete die gut gelaunte Gruppe auf dem Stand-Up-Paddel-Brett. Zur guten Stimmung trugen einige Zuschauer am Ufer und auf der Wertachbrücke der Schwabegger Straße mit aufmunternden Rufen und Winken bei.

