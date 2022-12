Rocky Knauer stimmt auf die Festtage ein

Gut 90 singbegeisterte Besucherinnen und Besucher kamen zum Weihnachtsliedersingen „Sing along with Rocky“ in die Schwabmünchner Christuskirche.

Gut 90 singbegeisterte Besucherinnen und Besucher kamen zum Weihnachtsliedersingen „Sing along with Rocky“ in die Schwabmünchner Christuskirche. Begleitet von versierten Bläsern und Streichern, die sich eigens für diesen Abend als Orchester zusammengefunden hatten, sangen sie bekannte und beliebte Weihnachtslieder wie „Zu Bethlehem geboren“, „O Tannenbaum“, „Stille Nacht“ und „O du fröhliche“.

Orchester spielt die Melodie vor

Nachdem das wunderbare Orchester unter der Leitung von Andreas P. Merkelbach jeweils Melodie und Strophe der exzellent arrangierten Lieder vorgespielt hatte, stimmten die Besucherinnen und Besucher klangvoll mit ein. Dank des Liedheftes wurden auch die Texte aller Strophen wieder aufgefrischt.

Die Idee stammt von Rocky Knauer

Die Idee zu diesem Projekt stammte von Jazzmusiker Joachim „Rocky“ Knauer, der selbst am Kontrabass zu hören war. Mit der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Schwabmünchen und dem Kulturbüro der Stadt Schwabmünchen als Veranstalter wurde die Idee in passender weihnachtlicher Atmosphäre in der Christuskirche verwirklicht.

„Ich bin begeistert“, sagte Rocky Knauer und legte mit einer jazzigen Version von „Santa Claus is coming to town“ eine Zugabe am Kontrabass nach.