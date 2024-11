Rollerfahrer flüchtet vor Streifenwagen

Der Fluchtversuch eines 17 Jahre alten Rollerfahrers und seines Mitfahrers endete am Mittwoch in Schwabmünchen mit einem Zusammenstoß mit dem Streifenwagen der Polizei. Die Beamten wurden in der Mittagszeit auf zwei Jugendliche auf einem Supermarktparkplatz aufmerksam, die ohne Helm zusammen auf einem Rollter unterwegs waren. Der Fahrer reagierte nicht auf das Haltesignal der Polizei, sondern flüchtete entlang einer angrenzenden Straße. Die Polizeistreife setzte sich vor den Roller, um ihn anzuhalten. Der Rollerfahrer wurde allerdings nicht viel langsamer, vielmehr versuchte er, sich weiter der Kontrolle zu entziehen. Aufgrund eines Fahrfehlers kollidierte er mit dem Streifenwagen und die beiden stürzten. Die Jugendlichen blieben unverletzt. Am Streifenwagen entstand jedoch ein Sachschaden. Die beiden jungen Männer versuchten zu Fuß wegzurennen, dies konnten die Polizisten aber verhindern. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem war der Roller mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen versehen und es waren Manipulationen an der Fahrgestellnummer zu sehen. Dem minderjährigen Fahrer werden mehrere Straftaten, wie Fahren ohne Fahrerlaubnis, Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz und Kennzeichenmissbrauch vorgeworfen. (AZ)

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Streifenwagen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis