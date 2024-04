Rollerfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Eine Autofahrerin hat am Samstag einen Unfall in Schwabmünchen verursacht.

Der Fahrer eines Motorrollers wurde am Samstag an der Einmündung der Gartenstraße in die Lechfelder Straße in Schwabmünchen leicht verletzt.

Laut Polizei war eine 33-jährige um 14.43 Uhr mit ihrem Auto in der Gartenstraße in nördliche Richtung unterwegs. Sie übersah einen vorfahrtberechtigen Rollerfahrer, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Der Mann wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf rund 4000 Euro geschätzt. (AZ)