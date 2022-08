Rollerfahrer wird bei Sturz verletzt

Kleiner Fehler mit Folgen: Eine Autofahrerin übersieht beim Abbiegen in Schwabmünchen einen Rollerfahrer.

Ein Rollerfahrer wurde am Montagnachmittag in Schwabmünchen bei einem Sturz verletzt. Er musste zur Behandlung in die Wertachklinik Schwabmünchen.

1500 Euro Sachschaden

Laut Polizeibericht hatte eine 22-jährige Autofahrerin den Rollerfahrer übersehen. Sie wollte von der Gartenstraße in die Lechfelder Straße einbiegen. Dabei übersah sie den Rollerfahrer, der Vorfahrt hatte, und stieß mit ihm zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.