Schwabmünchen

vor 18 Min.

Rot-Kreuz-Lädle öffnet am Dienstag in Schwabmünchen

Das Rote Kreuz eröffnet am Dienstag ein neues Rot-Kreuz-Lädle in Schwabmünchen.

Plus Das Rote Kreuz eröffnet in Schwabmünchen sein fünftes Lädle in der Region. Was es dort alles gibt und wann es los geht.

Von Christian Kruppe

Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein gewöhnlicher Bekleidungsladen. Dabei hängen im Rot-Kreuz-Lädle in Schwabmünchen genau genommen ausschließlich Second-Hand-Stücke. Da diese handverlesen sind, "ist die Qualität hervorragend", wie Silvia Schedler bestätigt. Sie kümmert sich in den mittlerweile fünf Läden des Kreisverbands Augsburg-Land um das Optische.

