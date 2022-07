Schwabmünchen

vor 32 Min.

Rückkehr des Stadtfests: Schwabmünchen lockt die Massen an

Nicht nur auf dem Tollwood in München, sondern auch beim Stadtfest mischten die Schlagerschlampen ihr Publikum auf.

Plus Das Schwabmünchner Stadtfest hat eine fulminante Rückkehr aus der Corona-Pause gefeiert. Beim großen Konzert am Samstag war der Stadtgarten bestens gefüllt.

Von Uwe Bolten

Keine Fahnen, Wimpel oder sonstiger Schmuck in der Innenstadt zeigten offen die Freude über ein Ereignis, das doch den Höhepunkt im Jahresplan einer Kommune darstellt: das Stadtfest. Dennoch brach am Samstagabend eine Partywelle über Schwabmünchen herein, wie es sie lange nicht gegeben hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen