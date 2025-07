Rund 100 Helfer säubern Schwabmünchen

Containerweise Schutt und Müll, den Andere einfach in die Natur warfen, haben rund 100 Freiwillige beim „Ramadama“ in Schwabmünchen eingesammelt. Die Bandbreite reichte von Hundekotbeuteln über Schnapsflaschen bis hin zu Fassaden- und Autoteilen. An der von der Feuerwehr organisierten Aktion waren auch das THW, der Verschönerungsverein, die CSU, die Grünen das Dominikus-Ringeisen-Werk und viele weitere Helfer beteiligt.

