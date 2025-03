Die Lackschicht eines PKW wurde im Laufe des Dienstags und in der Nacht auf den Mittwoch mehrfach verkratzt, wie die Polizei mitteilt. Das Auto war ordnungsgemäß geparkt und stand im Bereich der Burgstraße in Schwabmünchen. Die Polizei ermittelt in allen durch den Halter angezeigten Sachverhalten wegen Sachbeschädigung. (AZ)

