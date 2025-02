Sachschaden an Tor

Am Montag kam es in der Thurn-und-Taxis-Straße in Schwabmünchen zu einer Unfallflucht. Das Einfahrtstor zu einem dort befindlichen Firmengelände wurde laut Polizei in der Zeit von 8 bis 17 Uhr angefahren, wodurch ein Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro entstand. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Tel. 08232/9606-0. (AZ)

