Schwabmünchen

12:30 Uhr

Sanierung von St. Michael: Auch die Kirchenmaus Michi feiert mit

Plus Das Ende der Baustellen in der Schwabmünchen Pfarrkirche wird groß gefeiert. Dabei kommt auch die ein oder andere Anekdote zur Sprache.

Von Anja Fischer

Michi, die Kirchenmaus, kam zum feierlichen Abschluss der Sanierungsarbeiten an der Katholischen Stadtpfarrkirche St. Michael in Schwabmünchen. Sie hatte in den vergangenen fünf Jahren seit Beginn der Arbeiten einiges erlebt.

