Schach spielen beim Ferienprogramm der Stadt Schwabmünchen

Der Schachclub Schwabmünchen beteiligte sich auch dieses Jahr wieder am Ferienprogramm der Stadt Schwabmünchen. Bei hochsommerlichen Temperaturen fanden sich 31 Kinder und Jugendliche in der Stadthalle Schwabmünchen ein. Es wurde ein Schachturnier durchgeführt, an dem 14 Jugendliche teilnahmen. Gewonnen hat Fabian Flierl vor Matteo Morra. Den anderen Kindern wurden die Grundkenntnisse des Schachspiels vermittelt. Es wurde ihnen gezeigt, wie die einzelnen Figuren ziehen und was das Ziel einer Schachpartie, nämlich das Mattsetzen des Königs, ist. Das Ganze wurde mit einfachen Spielen mit wenigen Figuren und Bauern aufgelockert. Teilnehmer, die schon bereits Vorkenntnisse hatten, konnten sich mit anderen Kindern, aber auch mit den Betreuern in einer richtigen Partie messen. Am Ende der Veranstaltung durfte jeder einen Preis mit nach Hause nehmen.

Icon vergrößern Wer es sich zutraute, nahm am Schach Turnier teil, beaufsichtigt von Vorstand Bernhard Hiller und VereinsmitgliedOliver Billing. Foto: Hans Baur Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Wer es sich zutraute, nahm am Schach Turnier teil, beaufsichtigt von Vorstand Bernhard Hiller und VereinsmitgliedOliver Billing. Foto: Hans Baur

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!