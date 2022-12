Schäden durch Streusalz: Was von der Eisglätte im Augsburger Land übrig bleibt

Das Tauwetter hinterlässt seine Spuren: Dreck und Matsch. Dabei ist nicht nur der Schmutz ein Problem, sondern auch das Streusalz. Es schadet nämlich Auto und Fahrrad.

Die Winterlandschaft verschwindet mit jedem Tag mehr, übrig bleiben schwarz-graue Schneehäufchen und schmutzige Autos. So will niemand zum Weihnachtsbesuch fahren. Deshalb wird noch schnell die Waschanlage angesteuert. Aber wie sinnvoll ist das eigentlich, wenn noch Restsalz auf den Straßen liegt? Und wie schädlich ist das Streusalz für Auto und Fahrrad?

Streusalzreste schaden den Bremsscheiben. Foto: Jana Korczikowski (Symbolbild)

In den vergangenen Wochen und Tagen waren die Winterdienste verstärkt im Einsatz, um mit Rollsplitt und Streusalz gegen die Glätte vorzugehen. Der Leiter des Schwabmünchner Bauhofs, Hermann Müller, sagt, dass aktuell noch Salz auf den Straßen liegt. Bisher habe es zu wenig geregnet, um es wegzuwaschen. "Wenn es wie vorausgesagt stärker regnet, dann ist das Salz weg, beziehungsweise nur noch Restsalz im alten Schnee vorhanden." Und dann macht es durchaus Sinn, mit dem Auto in die Waschanlage zu fahren, empfiehlt Müller. "Das werde ich die Tage auch noch machen, wenn ich es schaffe. Schließlich ist das Salz ein aggressives Medium und kann der Karosserie schaden." Wenn der restliche Schnee komplett weggetaut ist, was vielleicht bis Silvester der Fall sein könnte, dann ist auch das letzte Salz weg, sagt der Bauhofleiter.

Was der ADFC Augsburg Radfahrern im Winter empfiehlt 1 / 6 Zurück Vorwärts Spike-Reifen sind beim Autofahren verboten, aber erhöhen beim Radfahren auf Eis die Sicherheit massiv.

Der ADFC Augsburg rät zu besonderer Vorsicht beim Bremsen, engen Kurven und bei Eis auf der Fahrbahn.

Wer ein E-Bike fährt sollte den Motor auf die niedrigste Stufe stellen..

Bei der Kleidung sollte man auf dicke Schuhe und Handschuhe setzen. Dicke Kleidung am Rest des Körpers kann verhindern, dass der Schweiß die Kleidung verlässt, sodass man sehr feucht wird. Stattdessen rät der ADFC zu dünnerer Kleidung. Der Wärmeverlust werde durch die produzierte Eigenwärme ausgeglichen.

Anfänger sollten den Sattel ein wenig herunterstellen, damit sie sich im Notfall besser mit den Füßen abstützen können.

Worauf man besonders achten sollte: Streusalz kann zu Rostbildung führen, Kettenschaltungen verlieren ihr Öl schneller, im Winter muss öfter repariert werden.

Nicht nur die Autopflege ist wichtig, sondern auch die eigene Sicherheit und die der anderen Verkehrsteilnehmer. Schon alleine deswegen sollte ein stark verschmutztes Fahrzeug möglichst bald gesäubert werden. "In der Straßenverkehrsordnung ist geregelt, dass die Sicht beim Fahren nicht beeinträchtigt sein darf", weiß der Schwabmünchner Polizeichef Markus Graf. Nicht vergessen werden sollten auch die Außenspiegel sowie die Lichter. "Ist das Kennzeichen nur noch schlecht oder gar nicht mehr lesbar, handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit", fügt Graf hinzu. "Die ist allerdings nur mit fünf Euro belegt. Schließlich stellt das keine Gefahr für die Verkehrssicherheit dar." In der Praxis komme es selten vor, dass Unfälle wegen verdreckter Autos passieren.

Problem Garage: Streusalz und Feuchtigkeit kombiniert führen zu Rost

Wie sehr das Streusalz dem Auto schadet, weiß Michael Kölzer. Der Betriebsleiter vom Autohaus Knaller in Königsbrunn sagt: "Das Salz führt unter anderem zur Korrosion der Bremsscheiben. Auch wenn sie durch den Rost zwar nicht ihre Leistung verlieren, schadet es ihnen und beim Fahren gibt es ein kratzendes Geräusch. Viele Wenigfahrer kennen das Problem, wenn das Auto länger in der Garage steht." Vor allem aber werden der Unterboden und damit die Achsteile durch das Salz in Mitleidenschaft gezogen. Die Karosserie der neueren Autos nimmt dagegen keinen Schaden an, sagt Kölzer. Bei Autos, die über 20 Jahre alt sind, sieht es wieder anders aus. Der Betriebsleiter rät auf jeden Fall dazu, jetzt in die Waschanlage zu fahren – nach Möglichkeit mit Unterbodenwäsche – und das Salz abzuwaschen.

Vor allem der Unterboden wird durch das aggressive Streusalz in Mitleidenschaft gezogen. Foto: Jana Korczikowski (Symbolbild)

"Das Salz ist sehr aggressiv und schädlich für das Fahrrad", sagt Stefanie Heidler, Inhaberin von Bikeoholix in Schwabmünchen. "Es schadet dem ganzen Antrieb und lässt die Kette rosten. Dafür reicht manchmal schon eine Nacht in der Garage." Schuld sei die bei so einem Wetter die Kombination aus Nässe und Salz. Daher rät sie, am besten nach jeder Fahrt das Salz mit Wasser abzuwaschen. "

Dazu vorher einen Fahrradreiniger auftragen und dann das Rad mit einem guten Wasserstrahl abspritzen." Mit dem Dampfstrahler gehe das auch. Aber: Es ist sehr wichtig, den Druck richtig einzustellen. Außerdem sollte das Fahrrad nach dem Winter am besten einmal zerlegt und neu gefettet werden. Wer sein Gefährt für längere Zeit in Garage oder Keller unterbringen will, für den gilt generell: "Vor dem Abstellen noch einmal richtig gut waschen."