Schäden in Schwabmünchen nach Unwetter: "Wir haben Glück gehabt"

Beim Unwetter Ende August wurden auch Gebäude der Stadt Schwabmünchen beschädigt. Die Schadensbilanz gab es nun im Bauausschuss.

Einige Staudengemeinden, Wehringen, Bobingen und Königsbrunn wurden am 26. August schwer von einem Unwetter getroffen. Auch in Schwabmünchen gab es Schäden, vor allem in den Stadtteilen Birkach, Klimmach und Leuthau. Manfred Baur, seit Juni zuständig für den Unterhalt der städtischen Gebäude, hat im Bauausschuss die Schäden erläutert. Dabei hob er vor allem die schnelle Hilfe am Unglückstag durch die Feuerwehr hervor, aber auch die Leistung des Bauhofs in den Tagen danach.

Birkacher Kapelle schwer beschädigt

Den größten Schaden dürfte das Unwetter an der mehr als 350 Jahre alten Kapelle in Birkach angerichtet haben. An einigen Stellen ist der Putz beschädigt, Dachplatten waren lose und ach die Tür wurde in Mitleidenschaft gezogen. "Da ist wohl ein erneut ein Anstrich der Kapelle notwendig", so Baur. Ein richtig großen Schaden hat jedoch die Feuerwehr verhindert. "Die Bleiglasfenster auf der Nordseite hat es fast komplett durchgeschlagen. Da aber die Feuerwehr schnell Planen darüber gespannt hat, konnte Schlimmeres verhindert werden", so Baur. Dabei hat es auch das Birkacher Feuerwehrhaus selbst erwischt. Das Dach, ein Fenster samt Rollladen und auch der Außenteil der neuen Wärmepumpen haben einiges abbekommen. Beschädigt, vor allem in Sachen Optik, wurde auch die alte Viehwaage. Deren hölzerne Front sieht laut Manfred Baur aus, "als hätte man sie mit Schrot beschossen."

Bürgerhaus und Friedhof in Klimmach betroffen

Die Schäden - zumindest an den öffentlichen Gebäuden in Klimmach - halten sich in Grenzen. Am Bürgerhaus sind an den Fenstern der Westseite und am Putz Spuren des Hagels zu sehen. Zudem weißt der Sirenenkopf auf dem Dach einige Löcher auf. Am Friedhof haben die Eiskörner an Teilen der Mauer ihre Spuren hinterlassen. Auch am Glockenturm sind, vorwiegend optische, Schäden vorhanden. In der Leuthau ist die Sirenenanlage beschädigt worden.

Schaden an der Schwabmünchner Mittelschule durch Zufall entdeckt

Im Zuge der Bestandsaufnahme ist auch ein Schaden an der Mittelschule entdeckt worden. "Zum Glück hat ein Hausmeister nach dem Unwetter, obwohl er Urlaub hatte, in der Mittelschule nach dem Rechten gesehen", erklärt Bauer. Dabei ist aufgefallen, dass im Bereich zwischen Dach und zweiten Geschoß Wasser eingedrungen war. Als Ursache wurde schnell eine verstopfte Dachrinne ausgemacht. Im Inneren der Schule war schon ein Stromverteilerschrank vom Wasser beschädigt und Teile dessen angekokelt. Zudem trat im Keller Wasser aus der Dachrinne aus. "Die war voll bis oben, der Druck hat das Wasser austreten lassen. Wäre das nicht entdeckt worden, dann wäre die Leitung wohl irgendwann geplatzt und der Schaden deutlich größer", erklärt Baur.

Zudem habe es laut Baur weitere kleiner Schäden an städtischen Gebäuden gegeben. Mittlerweile sind auch nahe zu alle den Versicherungen gemeldet und die notwenigen Fachfirmen zur Schadensbehebung beauftragt. Bürgermeister Lorenz Müller stellte mit Blick auf die Liste fest, "dass die Schäden ärgerlich sind, wir aber mit Blick auf die Nachbarkommunen Glück gehabt haben."